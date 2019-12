Filip Dierckx, de nummer twee van ’s lands grootste bank BNP Paribas Fortis, stapt op

Filip Dierckx, de nummer twee van ’s lands grootste bank, heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen. De topbankier zou normaal pas op 31 december stoppen als operationeel directeur bij BNP Paribas Fortis en niet-uitvoerend lid worden van de raad van bestuur. Ook dat laatste gaat niet door. Waarnemers brengen het vertrek in verband met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor Belfius.

Filip Dierckx (64) heeft er een carrière van 36 jaar op zitten bij ’s lands grootste bank. Als enige van de vroegere Fortis-top overleefde hij de crisis van 2009, waarbij de toenmalige Fortis Bank na een roekeloze overnameraid op het Nederlandse ABN Amro moest worden gered door de regering-Leterme, die de bank in allerijl verkocht aan het Franse BNP Paribas. Hoewel Dierckx er toen voor pleitte om Fortis Bank niet uit te huwelijken aan de Fransen, belette hem dat niet om carrière te maken binnen de nieuwe fusiebank. Hij klom er op tot rechterhand van CEO Max Jadot. Dierckx, die ook voorzitter is van HR-dienstverlener SD Worx, had eerder dit jaar al aangegeven het wat rustiger aan te gaan doen. Zijn plotse vroegtijdige vertrek doet dan ook flink wat wenkbrauwen fronsen.

Op weg naar Belfius?

Over de exacte reden van het vertrek rept het persbericht van de bank met geen woord. Meerdere bronnen stellen echter dat Dierckx zijn zinnen zou hebben gezet op de functie van voorzitter bij Belfius. Die staatsbank, ontstaan uit het Dexia-debacle in 2012, ziet huidig voorzitter Jos Clijsters (70) eind april afzwaaien. Maar volgens zakenkrant De Tijd zou er ook een belangenconflict meespelen “in het bijzonder rond financiële producten (kredieten) de SD Worx heeft bij de bank”. Dierckx ontkent dat formeel en zegt dat hij “niet langer kan functioneren bij de bank omdat ik een sterke interesse heb in de functie van voorzitter van Belfius. Andere beweringen zijn spijjkers op laag water.”

Volgens zusterkrant De Standaard zou ook Koen Van Gerven, die in februari stopt als CEO van Bpost en als voorzitter van de Bank van de Post, op de shortlist staan. Van Gerven werkte overigens 19 jaar voor de Generale Bank en kent zowel Jos Clijsters als ... Filip Dierckx, want de huidige postbaas zetelt ook in de raad van bestuur van SD Worx. ’t Is een klein wereldje, inderdaad.