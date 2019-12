Advertenties voor auto’s liggen onder vuur: Fietsersbond en milieuverenigingen vragen om een totaalverbod

Na tabaks- en alcoholreclame liggen ook de advertenties voor auto’s nu onder vuur. De vraag om een totaalverbod komt van een aantal verenigingen, waaronder de Fietsersbond en de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. “Realiteit en reclame liggen te ver uit elkaar”, redeneren ze.

“Luchtverontreiniging tast onze gezondheid aan, de klimaatnoodtoestand is uitgeroepen en actieve weggebruikers riskeren elke dag hun leven.” Met die argumenten in handen roept een handvol verenigingen de overheid op om de promotie van auto’s aan banden te leggen.

“We vragen een verbod op alle vormen van publiciteit voor auto’s”, zegt de coalitie die bestaat uit de Fietsersbond, Extinction Rebellion en enkele Brusselse en Waalse milieu- en mobiliteitsorganisaties. “Als dat onhaalbaar is, vragen we om alle reclame te verbieden voor voertuigen met een verbrandingsmotor die meer dan 95 gram CO 2 per kilometer uitstoot.”

De verenigingen willen op termijn ook SUV’s weren van de markt en voeren campagne om het Autosalon te boycotten.

Radiospot ingetrokken

In reclame voor auto’s is het nu al verplicht om de CO 2 -uitstoot en het brandstofverbruik te vermelden. Febiac, de koepel van autoconstructeurs, heeft een eigen ethische code die onder meer verkeersveilig gedrag en eerbied voor het milieu oplegt. Ze zegt in dialoog te willen gaan met de actievoerders.

Bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) werd het voorbije jaar een handvol klachten ingediend tegen autoreclame. Eén radiospot voor Audi werd ingetrokken nadat de JEP oordeelde dat die “de verleidelijkheid van snelheid en acceleratievermogen” suggereerde.

Reclame voor tabak en sigaretten is al verboden sinds 1999, maar in tabakswinkels en krantenwinkels mag het nog wel. De Stichting tegen Kanker voert daar al jaren campagne tegen. Reclame voor alcohol is door Volksgezondheid al aan regels onderworpen. Een verbod op autoreclame zit niet meteen in de pijplijn.