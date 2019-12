Naast CR7 is er nu ook LZ7: Didier Lamkel Zé toont kersvers logo na doelpunt

Didier Lamkel Zé scoorde de openingsgoal voor Antwerp tegen Waasland-Beveren na een knappe aanval. De publiekslieveling zoog weer alle aandacht naar zich toe met een opvallend viering.

Een nieuw doelpunt van Lamkel Zé, en dan is het voor coach Bölöni en alle Antwerp-fans toch even de adem inhouden hoe de Kameroener zijn doelpunt viert. Want hij durft nogal eens het publiek induiken of zijn shirt uittrekken. En dat levert hem dan altijd een gele kaart op (of zoals in de Europa League tegen AZ Alkmaar een tweede gele kaart).

Maar wat deed Lamkel Zé nu? Wel: hij bleef kalm, haalde een papiertje uit zijn kousen en toonde het aan de toeschouwers. Op het papiertje stond LZ7, de initialen van zijn naam en zijn rugnummer. Verwijzend naar CR 7 en Cristiano Ronaldo? Opvallend: er stond aan beide kanten van het papiertje een getekend mannetje… dat zijn shirt toont. Wedden dat er binnenkort T-shirts van het ‘logo’ van Lamkel Zé te verkrijgen zijn? Een opvolger voor het shirt “Lamkel Ze na kalm”.

Foto: Photo News