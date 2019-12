Elke dag belanden zes tieners straalbezopen op spoed. Nog nooit zaten daarbij zoveel 12- tot 13-jarigen als vorig jaar: 116. Ter vergelijking, de cijfers in België liggen drie keer hoger dan in Nederland. “Helaas is dit slechts het topje van de ijsberg”, zegt arts-onderzoeker Michiel Callens.