R. Kelly opnieuw onder vuur: kocht Amerikaanse zanger ambtenaar om zodat hij met 15-jarige Aaliyah kon trouwen?

R. Kelly heeft een nieuwe rechtszaak aan zijn been: een openbare aanklager heeft donderdag een klacht ingediend tegen de Amerikaanse zanger voor omkoping. Volgens de klacht kocht Kelly in 1994 een ambtenaar om zodat hij kon trouwen met de toen 15-jarige zangeres Aaliyah.

De 52-jarige R&B-zanger, die wereldberoemd werd met zijn hits ’I Believe I Can Fly’ en ‘Bump N’ Grind’, was in Chicago al het voorwerp van een ander gerechtelijk onderzoek naar seksueel wangedrag, en zit momenteel daar in de cel.

Maar volgens een openbare aanklager in Brooklyn bezondigde Kelly zich in 1994 (via derden) ook aan omkoping van een ambtenaar. Die zou daarop een vals identificatiebewijs voor een 15-jarig meisje hebben afgeleverd. Het zou gaan om de zangeres Aaliyah, met wie Kelly vervolgens trouwde.

Aaliyah kwam in 2001 om bij een vliegtuigongeluk. Haar illegale huwelijk met Kelly was in 1995 al ongeldig verklaard.