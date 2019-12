Van stijf korset tot iconische bloemenbeha: een eeuw lingeriebedrijf Van de Velde

Een beha van PrimaDonna of van Marie Jo. De kans is groot dat er minstens één in jouw (echtgenotes) ondergoedlade ligt. Het Vlaamse lingeriehuis achter die merken, Van de Velde, viert zijn honderdste verjaardag. Voor die gelegenheid lopen enkele BV’s en modellen een defilé vol vintage stukken. De show vertelt de rijke geschiedenis van de drie generaties binnen het familiebedrijf. Een bedrijf dat de cupmaat van elke werkneemster kent, zodat zij tijdens hun koffiepauze de nieuwste collecties kunnen testen.