Man betaalt factuur niet en dus kiepert bedrijf container vol afval gewoon uit op zijn oprit

Tienen / Sint-Truiden - Het containerbedrijf Spiritus uit Sint-Truiden maakte vrijdag korte metten met een wanbetaler uit Oplinter die een container had gehuurd. Toen hij weigerde te betalen, kieperde de chauffeur prompt de inhoud van de container op zijn oprit.

“Dit is de eerste keer dat het gebeurde. Ik was kwaad dat hij mij wou oplichten met een vals mailadres van het OCMW van Tienen”, zegt zaakvoerder Lorenz Spiritus. “Toen ik in Tienen bij het OCMW informeerde wanneer de container weer mocht worden opgehaald, bleek dat het geen opdracht had gegeven voor het plaatsen van een container voor huishoudelijk afval. Daarop heb ik de man geconfronteerd met de situatie en gevraagd waarom hij zich uitgaf als een medewerker van het OCMW. Ik maande hem aan om dringend zijn rekening te vereffenen. Maar in plaats van te betalen, werd hij verbaal agressief. Ik heb de chauffeur toen in een opwelling opdracht gegeven om nog een keer vriendelijk te vragen om te betalen en anders de inhoud gewoon op zijn oprit uit te kieperen. Later heeft de man zich verontschuldigd en gaf hij eerlijk toe dat hij het niet kon betalen. Hij vroeg om een afbetalingsplan.”

Uiteindelijk deden beide partijen wat water bij de wijn. Spiritus plaatste zijn container terug en de man vulde hem opnieuw met de hulp van enkele buren.