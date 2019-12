Nieuwe voorzitter Joachim Coens wil CD&V uit het slop halen: “Weer 24 procent. Ja, ik geloof dat echt!”

Zoals iedereen had verwacht, is Joachim Coens de nieuwe voorzitter van CD&V. Het verschil met opponent Sammy Mahdi – nauwelijks drie procent – was een pak nipter dan voorspeld, maar de West-Vlaming komt na 20 jaar wel langs de grote poort de politiek weer binnen. De CD&V-militanten hebben gekozen voor continuïteit en minder risico.