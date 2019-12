Vier vragen over de toekomst van Vincent Kompany: “Anderlecht in Play-off 2, dat kan goed zijn voor de Rode Duivels”

De echte diagnose is nog niet gesteld, maar Anderlecht zal Vincent Kompany (33) tegen Charleroi toch weer moeten missen. Voor de derde keer dit seizoen viel de Rode Duivel uit met een hamstringblessure. Ondertussen rijzen er pertinente vragen zoals: kan hij nog mee naar het EK? En is zijn lichaam op? We legden ze voor aan twee analisten.