Ruud Vormer is klaar voor zijn comeback in de Champions League: “Een scheidsrechter moet af en toe kunnen incasseren”

Zonder Diatta, zonder Mata, zonder Diagne, maar opnieuw met Ruud Vormer kijkt Club Brugge woensdag Real Madrid in de ogen. De kapitein miste een halve Champions League-campagne omdat hij de scheidsrechter in het Bernabéu beledigd had. Na de linke verplaatsing naar STVV moet hij Club Brugge naar de Europese lente loodsen.