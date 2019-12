‘Lonely Planet van den Aldi’ stopt ermee: “Antwerpen is Disneyland on coke geworden”

Antwerpen -

In café In de Stad Aalst in de Carnotstraat vloeit het bier rijkelijk, terwijl Dolly Parton op de achtergrond Jolene smeekt om haar man niet af te pakken. In de hoek van het café, aan het raam, maken de bezielers van Shitty Guide het gezellig. Al is de opzet van onze ontmoeting minder vrolijk: ze geven er de brui aan. “We bollen het af, nemen een enkeltje richting Shitopia.”