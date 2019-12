CLUBNIEUWS. Anderlecht is ook Philippe Sandler een tijdje kwijt, goed nieuws voor Oulare en Standard

Dubbel pech voor Anderlecht: na Kompany moet het ook Sandler opnieuw een tijdje missen. De Nederlander moet onder het mes. Bij Standard was er dan weer goed nieuws te rapen over Oulare.

ANDERLECHT. Operatie voor Sandler

Niet alleen Kompany, ook Philippe Sandler (22) is weer out. Hij maakte donderdag op Moeskroen zijn rentree na een wekenlange afwezigheid door een knieblessure. Eén wedstrijd was voldoende om te ervaren dat het probleem niet weg is. De Nederlandse verdediger wordt nu geopereerd en is twee maanden out. Omdat ook Kompany ontbreekt, zullen Cobbaut en Kana weer het hart van de defensie vormen tegen Charleroi. Met het oog op Play-off 1 mag die wedstrijd niet verloren worden. Het blijft een optie om Trebel in het middenveld te posteren. Achter de naam van Nacer Chadli (last aan de enkel) staat nog een vraagteken.

STANDARD. Blessure Oulare valt mee

Op zijn wekelijkse persbabbel toonde Michel Preud’homme veel respect voor de tegenstander van zondag, Moeskroen. “In de bekerwedstrijd tegen Anderlecht heb ik periodes gezien waarin ze heel sterk waren, vooral in het begin. Ik heb ook veel andere wedstrijden van Moeskroen gezien. Het is een ploeg met veel fysieke capaciteiten.” Preud’homme kan geen beroep doen op Bokadi, Dussenne en Limbombe. Daarnaast geven ook Vanja Milinkovic-Savic en Obbi Oulare geblesseerd verstek. De blessure van de spits valt mee.

GENK. Wolf tegen landgenoot

Wolf moet zaterdag weer opboksen tegen een landgenoot. Na Hollerbach ontmoet hij nu het Cercle Brugge van Bernd Storck. Een duel dat hij niet onderschat. “Verwacht niet dat Cercle met 3-0 de boot in zal gaan. Het is een atypische rode lantaarn. Zij voetballen niet destructief maar offensief.” Targetman Onuachu is weer fit. Hij ging twee dagen voluit op training. Dat geeft Wolf meer opties. Voor de rest heeft iedereen de slijtageslag tegen de Great Old zonder kleerscheuren overleefd.