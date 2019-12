Brussels Airport is naar de negentiende plaats gezakt in de lijst van grootste luchthavens in de EU, op basis van de passagierscijfers van 2018 die Eurostat berekende. De luchthaven van Zaventem beleefde vorig jaar wel een recordjaar, met bijna 25,7 miljoen passagiers, maar werd in de rangschikking voorbijgestoken door de luchthaven van Wenen. De top drie van de ranglijst, met Heathrow op 1, voor Charles de Gaulle en Schiphol, blijft onveranderd.(krs, blg)