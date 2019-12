Vlaamse regering krijgt klimaatplan (nog) niet goedgekeurd

Gouverneurs opnieuw politiek benoemd

Eerst stelde de Vlaamse regering de voorstelling van haar klimaatplan enkele uren uit, uiteindelijk moest ze de boel afblazen. “We moeten zeker zijn dat alle cijfers helemaal kloppen”, was de uitleg. “Die berekeningen worden nu gemaakt. En dat kost wat tijd.”

Het plan moet uitmaken hoe Vlaanderen tegen 2030 de CO 2 -uitstoot met 35 procent kan terugdringen, zoals Europa oplegt. Zonder kilometerheffing of verplichte energie-renovaties bij de verkoop van privé-woningen, nochtans maatregelen waar de vorige Vlaamse regering stevig op rekende. Heel ambitieus is het plan dus niet volgens experts.

“Over de meeste maatregelen is absoluut geen discussie”, klinkt het binnen N-VA. “Die zijn de voorbije weken ook helemaal nagerekend. Maar er zijn bij het laatste overleg nog een drietal maatregelen bijgekomen, onder andere over transport. En over de impact is niet iedereen het eens. Er is géén plaats voor nattevingerwerk. Het moet kloppen.”

Bij de liberalen, die minister van Mobiliteit Lydia Peeters leveren, hebben ze het over twee kampen. “Het ene gaat er voluntaristisch vanuit dat we met wat op tafel ligt vlot onze doelstellingen halen. Het andere denkt dat er misschien toch nog wat extra nodig is. Dan moet je dat nog eens narekenen.”

De eerste interne strubbeling duikt dus al op in Jambon I. Dat alles betekent meteen ook dat de Vlaamse regering een van haar eerste grote uitdagingen in twee keer moet nemen. En dat ze de enige regering van het land is die haar klimaathuiswerk nog niet af heeft. “De deadline is dan ook heel dwingend”, klinkt het. “Zeker als je weet dat de kabinetten nog volop in opbouw zijn. Maar goed, het is niet anders.”

Minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) benadrukt dat Klimaat een collectieve verantwoordelijkheid is van de hele regering, elke minister moet zijn of haar duit in het zakje doen. Ze heeft er wel het volste vertrouwen in dat het zal lukken: “Ik vertrek niet naar de klimaattop in Madrid zonder klimaatplan.”

Dus zullen de kabinetten en de administraties het hele weekend doorwerken om de laatste hand te leggen aan het werkstuk. Maandagochtend moeten de ministers dan weer samenkomen om hun definitieve fiat te geven. Net op tijd voor Demir om te ‘planepoolen’ naar de Spaanse hoofdstad.