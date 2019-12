Cruciaal weekend voor paars-groen

Maandag is het erop of eronder voor paars-groen. Dan loopt de huidige informatie-opdracht van Paul Magnette (PS) af. Alle ogen zijn gericht op Open VLD. Als zij beslissen om vol voor paars-groen te gaan, dan zal de koning niet anders kunnen dan een formateur – wellicht een Vlaamse liberaal – aan te duiden en lijkt de trein van de nieuwe federale regering definitief vertrokken.

De partij zelf is verdeeld over de keuze. De ene liberale burgemeester spreekt zich uit tegen de paars-groene coalitie, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij het partijbestuur. En daar zijn de paars-groenen duidelijk in de meerderheid. De partijtoppers zijn er bijna allemaal van overtuigd dat N-VA niet wil meeregeren. De Vlaams-nationalisten lijken dan ook al helemaal in oppositiemodus te zitten. Tot betaalde advertenties op Facebook toe, die uithalen naar de “paars-groene belastingtsunami”.

Het blijft een gok, want paars-groen heeft maar 76 zetels op 150 en in de verste verte niets dat lijkt op een meerderheid aan Vlaamse kant. Als CD&V op de trein zou springen, dan zou dat wat soelaas brengen. Die partij bleef er echter altijd op hameren dat N-VA mee in bad moet. Alhoewel, CD&V-onderhandelaar Koen Geens klonk laatst al wat minder categoriek. Zijn partij zou haar positie “herbekijken” als N-VA-voorzitter Bart De Wever niet aan zet komt.

(agy)