Ouders Marieke Vervoort niet gelukkig met fotoreeks in New York Times

Vooral de ene foto doet verschrikkelijk veel pijn. Marieke ligt vredig met de ogen dicht. Ze is pas overleden. Haar mama Odette geeft haar dochter een tedere kus op het voorhoofd. “Dat is zo’n intiem moment, zo privé, zo breekbaar, zo van ons, zo confronterend ook. Niemand buiten ons moet dat zien. En nu kan heel de wereld ernaar kijken. Die foto is een mokerslag voor ons”, zegt vader Jos Vervoort.

Donderdagavond gingen hij en zijn vrouw voor het eerst sinds maanden nog eens op restaurant in Diest. Een teken dat ze langzaam uit de put geraken sinds de dood van Marieke. Maar die fotoreportage in The New York Times vrijdag heeft hen weer in de put geduwd. Het voelt alsof heel het herstelproces weer tot de grond is afgebroken. Het koppel zal de volgende weken niet meer buitenkomen. Ze willen alle vragen over die fotoreportage ontlopen.

Gegijzeld door het leger

jos vervoort vader “Ik hoorde een fototoestel klikken, maar ik ging ervan uit dat ze discrete foto’s zou nemen”

Die foto’s zijn genomen door de gelauwerde fotografe Lynsey Addario (46). Met foto’s van de oorlogen in Irak, Syrië en Zuid-Soedan won ze de zeer gegeerde Pulitzerprijs. In Libië is ze een tijd gegijzeld door het leger.

Addario en Marieke Vervoort leerden elkaar kennen tijdens de Paralympics in Rio (2016), waar Marieke zilver haalde. Daar rijpte het idee om Marieke tijdens haar laatste levensjaren te volgen. Addario en journalist Andrew Keh kwamen een paar keer naar Diest, de woonplaats van Marieke, om daar haar dagelijks leven te volgen.

Uit de kamer gestuurd

“De dinsdag van Mariekes euthanasie was Lynsey aanwezig in de ziekenhuiskamer”, zegt vader Jos. “Er was ook nog een filmploeg. Maar die heb ik toch buitengestuurd. Ik wilde niet dat ze de euthanasie zelf zouden filmen.”

“Marieke heeft toen gezegd dat Lynsey mocht blijven. Als vriendin, want ze waren echt vriendinnen geworden. Maar dus niet als fotografe. Op het moment van de euthanasie en vlak daarna hoorde ik wel een fototoestel klikken, maar ik ging ervan uit dat Lynsey discrete foto’s zou nemen.”

Vrijdagmorgen zagen de ouders op de site van The New York Times de foto’s van Addario passeren. Vooral die waarop Odette Pauwels haar pas overleden dochter teder op het voorhoofd kust, doet de ouders verschrikkelijk veel pijn. Ze wisten niet dat die foto was genomen. Wel dat er een foto was van Mariekes assistentiehond Zenn. “Na de euthanasie was Zenn even bij Marieke op bed gesprongen maar ging dan weer gauw op de grond zitten”, zegt Jos Vervoort. “Ik zag dat Lynsey daar een foto van nam. Ik ging ervan uit dat Zenn scherp op de voorgrond zou staan en onze overleden dochter flou in de achtergrond. Maar Lynsey focuste koud op ons Marieke.”

Geen inzage

De ouders hadden vooraf geen inspraak over welke foto’s in de reportage mochten. Ze kregen de foto’s vooraf zelfs niet te zien. “We hebben dat wel gevraagd. Maar zowel de fotografe als de journalist antwoordde dat de krant dat niet toestond. Vorige week hebben we wel een paar keer over en weer gemaild over de publicatie. Ik vroeg telkens wat er juist op de foto’s stond, maar Lynsey antwoordde altijd ontwijkend.”

Jos Vervoort heeft de fotografe al laten weten dat hij niet gelukkig is met de foto’s van na het overlijden. Addario antwoordt dat alles vooraf was besproken met Marieke en dat ze zelfs een video heeft waarop Marieke haar toestemming geeft om alles te fotograferen.

Hoeveel pijn de ouders ook hebben, ze zullen het toch hierbij laten. “Het heeft geen zin te gaan procederen in de VS. Dat haalt toch niets uit. We gaan zelfs niet naar New York, al had Lynsey ons haar appartement daar wel aangeboden. We waren echt vrienden geworden. Jammer dat ze nu met zulke harde foto’s uitpakt.”