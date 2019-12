Gevangenismoordenaar is Nederlander die vastzat voor diefstal

De man die in de gevangenis van Sint-Gillis donderdagochtend zijn celgenoot vermoordde, is een Nederlander van 45 die alvast op het internet laat uitschijnen dat hij een zakenman is. Ralph G. zit in ons land al enige tijd in voorhechtenis voor feiten van diefstal, zo vernamen we uit goede bron en hij zou ook met psychische problemen kampen.

Ralph G. vermoordde zijn Algerijnse celgenoot met een bestekmes en riep dan naar de cipiers dat hij dringend de gevangenispsychiater wou spreken. Pas toen de cipiers hem terugbrachten naar zijn cel zagen ze bloed en vonden ze de celgenoot dood in zijn bed. De Nederlander had het lichaam afgedekt met een laken, zodat het niet meteen opviel dat de man vermoord was. “Het leek eerst alsof hij sliep”, zegt een welingelichte bron.

Het parket van Brussel wou gisteren nog geen verdere commentaar geven over de zaak. (cds)