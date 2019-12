Fans boycotten stuntmatch, maar Belgisch getinte tandem floreert bij het ‘Ajax van het Zuiden’: “Hadden we niet op gerekend”

Ajax: 0. Willem II: 2. Geen analist die het zag aankomen, maar de leider in de Eredivisie leed vrijdag op eigen veld zijn eerste nederlaag van het seizoen. Tegen de club die intussen bekendstaat als een klein broertje. Met dank aan twee mannen met een Belgische link.

Geen perfecte generale repetitie voor Ajax met het oog op de Champions League-wedstrijd van komende dinsdag tegen Valencia. Integendeel… Vlak voor rust maakte Sergino Dest een fout op ex-Ajacied Ché Nunnely in de zestien. Mike Trésor Ndayishimiye ging achter de bal staan en faalde niet.

Onze 20-jarige landgenoot is een jeugdproduct van Anderlecht, waar hij verschillende jeugdreeksen doorliep. In de zomer van 2018 liep zijn contract echter af en zat de aanvallende middenvelder ruim twee maanden zonder club, tot NEC hem een kans gaf. Na een degelijk seizoen bij de club uit Nijmegen, met zes doelpunten in de tweede klasse, werd hij deze zomer verhuurd aan Willem II.

“Ik kan meer en meer mijn stempel drukken en mijn eigen ding doen”, zei Ndayishimiye vorige week na zijn eerste competitiegoal voor de Tilburgers. “Natuurlijk moet ik nog veel leren maar ik denk dat ik week na week meer toevoeg aan het team. Het is erg fijn als iedereen met vertrouwen speelt”, aldus onze landgenoot, die het zeer goed kan vinden met Nunnely. “Het gaat geweldig. We speelden in de jeugd bij Anderlecht en Ajax tegen elkaar, en natuurlijk ook met de nationale elftallen.”

Foto: EPA-EFE

Boycot

Damil Dankerlui maakte er in het slot zelfs nog 0-2 van in de Amsterdam Arena. Veel gejuich volgde er echter niet uit het bezoekersvak. De supporters van Willem II hadden namelijk hun kat gestuurd. Niet uit protest tegen hun eigen club, maar tegen de “behandeling” die ze vorig jaar te verduren kregen in Amsterdam.

“Wij zijn geen criminelen”, klonk het voor de camera van Omroep Brabant. Er werd voor de gelegenheid een groot scherm geïnstalleerd in het Koning Willem II Stadion, waar de wedstrijd gevolgd werd.

‘Ajax van het Zuiden’

Achteraf zullen de Willem II-fans hun boycot misschien beklaagd hebben want de club staat na de stunt tegen leider Ajax op een knappe derde plaats in de Eredivisie. Hier en daar wordt zelfs al gefluisterd dat de Tilburgers het ‘Ajax van het Zuiden’ zijn.

“Ja, dat zeggen ze”, lachte trainer Adrie Koster voor aanvang nog. “Op dit moment heb ik niet te klagen. Ik ben een liefhebber van het 4-3-3-systeem, met een individuele actie. Daarom geniet ik ook zo van Ajax.”

De 65-jarige Koster kennen we in ons land natuurlijk van zijn periodes bij Club Brugge en Beerschot. Dit seizoen maakte hij van Willem II een reuzendoder want er werd ook al gewonnen van PSV en gelijkgespeeld tegen AZ. “We staan dus terecht op de plek waar we nu staan”, klonk het na de stunt. “Maar hier hadden we niet op gerekend. Dit kan je van tevoren niet bedenken.”

Het geheim van Willem II is misschien wel dat de meeste spelers, zoals Ndayishimiye en Nunnely, in het verleden ‘niet goed genoeg’ bevonden werden. “Er is een gemeenschappelijke factor: ze hebben allemaal een kras, maar ze willen ook allemaal een stap maken”, aldus assistent Gery Vink.