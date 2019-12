Belgische piloot neergestort op woning in Argentinië

Vrijdagavond is in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires een vliegtuigje met Belgische piloot en passagiers neergestort. Ondanks de ernst van het ongeluk, vielen er als bij wonder geen gewonden.

Het incident vond vrijdagavond omstreeks 23.15 uur lokale tijd plaats in de provincie San Fernando in Buenos Aires. Het vliegtuig leek de controle te verliezen en belandde uiteindelijk in een huis vlakbij de luchthaven van de stad Virreyes. De piloot blijkt de 70-jarige Belg Willy S. te zijn. De andere inzittenden, B. Struyf (46), M. Aguilera (27) en M. Struyf (11), komen er net als de piloot met lichte verwondingen van af. Een wonder, gezien de ernst van het ongeluk. Wellicht hebben een aantal elektriciteitskabels de crash afgeremd. Ook in het huis vielen er geen gewonden: de woning was nog in opbouw en dus leegstaand.

De precieze oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Mogelijk raakte het vliegtuig zonder brandstof voor het de landingsbaan kon bereiken.