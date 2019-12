Opnieuw getuigt Epstein-slachtoffer over seks met prins Andrew

Opnieuw heeft een vrouw die door de inmiddels overleden Jeffrey Epstein misbruikt werd, gezegd dat ze seks heeft gehad met de Britse prins Andrew. De advocaten van de slachtoffers van Epstein zullen nu bekijken of die verklaring klopt. Indien dat het geval is, zal deze ook worden opgenomen in de rechtszaak tegen de Amerikaanse zakenman.

Prins Andrew mag zich dan wel teruggetrokken hebben uit zijn publieke taken, maar de laatste claim van een vermeend Epstein-slachtoffer plaatst hem opnieuwe in volle schijnwerpers. Volgens de advocaten die de slachtoffers van de voormalige zakenman vertegenwoordigen, is een vrouw naar hen gekomen met een nieuwe getuigenis: ook zij zou seks hebben gehad met de Britse prins.

Die bewering komt na een explosief interview van Virginia Giuffre. In een gesprek met BBC beschreef de 35-jarige Britse hoe ze op de seksfeestjes van Epstein belandde en daar de opdracht kreeg om prins Andrew “gelukkig te maken”. Ze zou uiteindelijk drie keer seks gehad hebben met de hertog van York.

Volgens The Mirror heeft een bron die betrokken is in het proces tegen de inmiddels overleden Epstein gezegd dat er een “rigoureus onderzoek” is gestart naar de nieuwe verklaring. Als die blijkt te kloppen, zal de zaak voorgelegd worden aan de rechter en dan wordt de vrouw de tweede die onder ede zal verklaren dat ze seks heeft gehad met de Britse prins.

Rampzalig interview

Eind oktober had prins Andrew in een interview met de openbare omroep nog gezegd dat hij zich geen ontmoeting kon herinneren met Virginia Giuffre. Over een foto van vroeger waarin hij zijn hand op de heup van Giuffre lijkt te houden, zei hij dat hij zich het voorval niet voor de geest kon halen en suggereerde zo dat de afbeelding werd bewerkt. Het interview verliep dermate rampzalig dat de prins nadien noodgedwongen bekendmaakte zijn publieke activiteiten stop te zetten. “Het is duidelijk geworden voor mij de voorbije dagen dat de omstandigheden van mijn omgang in het verleden met Jeffrey Epstein de werkzaamheden van mijn familie en mij verstoren”, klonk het in een persbericht.

Epstein pleegde op 20 augustus zelfmoord in zijn cel in New York Foto: AP

Epstein werd dit jaar opgepakt door de politie nadat hij eerder aan een proces was ontsnapt. Hij pleegde op 20 augustus zelfmoord in zijn cel in New York. Hij was 66 jaar oud.