Rode Duivels trekken in maart mogelijk naar Qatar voor vierlandentoernooi

De Rode Duivels zijn druk bezig met de voorbereiding op het EK dat op 12 juni 2020 van start gaat. Een van de opties is de deelname aan een toernooi met vier landen in Qatar.

De Belgen zouden in dat geval in de week van 18 maart 2020 titelverdediger Portugal, WK-finalist Kroatië en Nations League-tegenstander Zwitserland partij geven in Doha. Al zal elk land er niet drie maar twee wedstrijden spelen.

Het toernooi is een (financieel aantrekkelijk) initiatief van de Qatarese voetbalbond, die zo promotie wil maken voor het WK in de winter 2022. In het verleden kregen de Duivels ook al voorstellen voor dergelijke verplaatsingen, maar sprongen die telkens af.