Gedumpte hond zit auto van eigenaar achterna: “Ze negeerden hem gewoon”

Een man die afgelopen week zijn honden uitliet in Mexico City, was getuige van een hartverscheurend tafereel. Een hond werd gedumpt door een vrouw en haar dochter in het midden van een drukke straat. Het trouwe dier besefte niet wat er aan de hand was en achtervolgde tevergeefs de auto van zijn eigenaars. “Ze negeerden hem gewoon”, aldus Josu Coria die alles filmde en op Facebook zette. Het is niet bekend hoe het is afgelopen voor de achtergelaten hond.