Elke dag belanden zes jongeren dronken op de spoed: “Bierlobby houdt efficiënte maatregelen tegen”

Sensibilisering alleen om alcoholgebruik bij jongeren en ouderen tegen te gaan is onvoldoende. Dat zegt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol (VAD). Efficiënte maatregelen zoals het optrekken van de leeftijdsgrens worden echter tegengehouden door de bierlobby, aldus de experte. Maar minister Maggie De Block (Open VLD) is geen voorstander van het optrekken van de minimumleeftijd.

Nieuwe cijfers over alcoholgebruik bij jongeren tonen aan dat elke dag gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis zijn beland na alcoholmisbruik. Volgens Geirnaert wordt de groep jongeren die drinkt kleiner, maar gaat de groep die wel drinkt steeds meer drinken. En dat is problematisch. “Elke jongere met een alcoholintoxicatie is er een te veel”, waarschuwt ze.

Verboden vrucht

Toch zijn er volgens Geirnaert maatregelen die hun efficiëntie hebben bewezen, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toont zich evenwel geen voorstander. “Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker”, argumenteert de minister.

De minister pleit voor sensibilisering. “We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding”.

De ziekenfondsen zijn het niet eens met de minister en pleiten wél voor een verhoging van de leeftijdsgrens. Ze noemen dat een ernstig en duidelijk signaal. Dat alcohol daardoor aantrekkelijker zou worden, betwisten ze.

Ook het VAD volgt de redenering van De Block niet, klinkt het bij het expertisecentrum. “In Nederland had men 5 à 10 jaar geleden veel meer comazuipers dan vandaag. Tot ze de leeftijdsgrens hebben opgetrokken. Toen is het aantal wel degelijk gedaald”, legt Geirnaert uit.

Duurder

Andere maatregelen waar de VAD voor pleit zijn een verhoging van de prijs van alcohol en het aan banden leggen van reclame voor alcohol. “Alcohol moet duurder zijn dan frisdrank of water. Dat is nu niet het geval”.

Maar volgens Geirnaert worden alle efficiënte maatregelen tegengehouden door de in ons land machtige bierlobby. “Sensibilisering is oké, maar met sensibilisering alleen kom je er niet”.

Ouders

Ook voor ouders is volgens Geirnaert een belangrijke rol weggelegd. “Jongeren kopiëren volwassen gedrag. Wat kun je verwachten van kinderen als hun ouders en grootouders steeds meer drinken. Alcohol heeft een plaats, op speciale momenten en in beperkt gebruik. Maar niet dagelijks, en niet in grote hoeveelheden”, stelt de verslavingsexperte.