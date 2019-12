Eerste date gaat helemaal fout, wanneer twintiger als ijsbreker zijn oma laat zien… dood in de kast

Een eerste afspraakje is absoluut niet romantisch afgelopen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een 23-jarige jongeman had om het ijs te breken zijn date immers zijn dode grootmoeder getoond. Hij had haar lijk verstopt in de kast in zijn appartement.

“De jonge vrouw leerde de man kennen via een datingsite en ging na enkele gesprekken nietsvermoedend in op één van zijn uitnodigingen om op bezoek te komen in het appartement”, bevestigt Igor Stasyuk, de politiecommissaris van Svyatoshinsky nabij Kiev, via hun officiële kanalen.

Maar toen liep het mis: hij toonde zijn kersverse date één van de kasten in het appartement, waarin hij het lijk van zijn 82-jarige grootmoeder had gelegd. De vrouw had een plastic zak rond haar hoofd, zo schrijft de Oekraïense nieuwssite Zika.

Nadat de man het lugubere geheim had onthuld, bedreigde hij de vrouw. Zij kon ontsnappen en de politie alarmeren. Die arresteerde de man thuis. Op het politiekantoor bekende hij dat hij zijn grootmoeder gewurgd had tijdens een ruzie om een zetel. Resultaat: man in de gevangenis, een mogelijke maximale gevangenisstraf van 15 jaar en hoogstwaarschijnlijk geen tweede date.