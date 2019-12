Bruid ziet nachtmerrie uitkomen wanneer “gek ex-liefje” openingsdans onderbreekt, maar dan komt de waarheid aan het licht

Een vrouw dacht dat haar ergste nachtmerrie uitkwam tijdens haar huwelijksfeest toen er plots een vrouw in trouwjurk binnenviel en “stop het huwelijk” riep. Stacey Owens vermoedde dat een “gek ex-liefje” van haar partner het feest kwam verstoren, tot de vrouw begon te zingen. Uiteindelijk bleek dat alles een grap was van de getuige van de vrouw, die de hulp van een comédienne had ingeroepen.