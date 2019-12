Trams botsen op Gitschotellei: twee gewonden, tramverkeer ligt stil op lijnen 4 en 9

Deurne - Op de Gitschotellei in Deurne zijn twee trams gebotst. Twee gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Het tramverkeer op de lijnen 4 en 9 ligt voorlopig stil.

Een oud tramstel van lijn 4 is tegen zijn voorganger gebotst, een nieuwere tram van lijn 9. Na het ongeval is een ambulance ter plaatse gekomen. Twee gewonden werden naar het ziekenhuis gevoerd. Ze zijn niet in levensgevaar.

Technische diensten zijn nu bezig om de beschadigde delen van de trams te ontkoppelen. Tot dat in orde is, kunnen er geen trams rijden.

Foto: BFM