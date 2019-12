Iran ruilt gevangenen met VS: “Ze zijn binnenkort weer bij hun familie”

In Iran is een Chinees-Amerikaans onderzoeker vrijgelaten die verdacht wordt van spionage in het land. Tegelijk werd in de VS een Iraanse wetenschapper vrijgelaten, zo bevestigen beide landen.

Xiyue Wang werd in 2016 opgepakt in Iran op verdenking van “samenwerking met buitenlandse regimes”. Hij was veroordeeld tot tien jaar cel. Massoud Soleimani op zijn beurt is een stamcelexpert en werd vorig jaar op de luchthaven van Chicago opgepakt. Hij wordt ervan beschuldigd de sancties tegen Iran te hebben geschonden door biologisch materiaal naar het land te smokkelen. Beiden hielden steeds hun onschuld vast.

“Blij dat professor Massoud Soleimani en Xiyue Wang binnenkort weer bij hun families zijn”, tweette de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. “Bedankt aan de Zwitserse ambassade”. De Zwitsers nemen de belangen van de VS in Iran waar.

President Trump bevestigde dat Wang onderweg is naar de VS, maar legde niet de link met de vrijlating van de Iraniër. “Het bevrijden van Amerikanen die vastgehouden worden is van vitaal belang voor mijn regering. We zullen blijven hard werken om iedereen die ten onrechte vastgehouden wordt, naar huis te brengen.” In Iran zitten nog minstens vier Amerikanen in de cel, van wie drie ook de Iraanse nationaliteit hebben.