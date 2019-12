Zware brand legt woning van afwezige bewoners volledig in de as

Damme - Een zware brand legde zaterdagvoormiddag een woning in de Stationsstraat in Sijsele volledig in de as. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Toen ze terug arriveerden, moesten ze met lede ogen aanzien hoe het vuur hun woning vernielde.

De schade aan de woning in een zijslag van de Stationsstraat in Sijsele (Damme) is enorm. Een hevige brand legde het huis zowat helemaal in de as. Het was een buurman die dat als eerste opmerkte. Hij zag omstreeks 11 uur rook uit de woning komen. De man verwittigde de hulpdiensten.

De brandweer snelde massaal ter plaatse en ging het vuur te lijf. Ze zetten alle mogelijke middelen in, maar veel konden ze niet meer doen. De brand ontstond vermoedelijk op het gelijkvloers, maar het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies zou zijn. Volgens de politie is er absoluut geen sprake van kwaad opzet.

Niet aanwezig

De bewoners van het huis waren niet aanwezig op het moment van de brand. De man was gaan werken en de vrouw was naar de supermarkt. Ze werden verwittigd en arriveerden even later. Ze zagen hoe de brandweer er alles aan deed om de schade te beperken. De dikke rook die vanuit het huis bleef komen deed toen echter al het ergste vermoeden. De bewoners waren logischerwijs zwaar onder de indruk en werden in de ambulance opgevangen. Burgemeester en kersvers voorzitter van CD&V Joachim Coens zakte persoonlijk af om hen een hart onder de riem te steken.

“De woning is volledig onbewoonbaar”, zegt hij. “Het ging dan ook om een uitslaande brand op alle verdiepingen.” De stad Damme stelde wel het opvanghuis open voor het gezin. Zij kunnen daar verblijven terwijl de werken aan hun verwoeste woning plaatsvinden als ze dat wensen.

In het huis waren ook enkele huisdieren aanwezig. Het is niet meteen duidelijk of zij de zware brand konden overleven.