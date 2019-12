Na 68 jaar huwelijk sterft Robert één dag nadat zijn echtgenote Corinne overlijdt: “Hij kon zich geen leven zonder haar inbeelden”

“Hij kon zich geen leven zonder haar inbeelden.” Dat had Robert (85) altijd gezegd tegen zijn vrouw Corinne Johnson (87), toen ze samen hun leven opbouwden in het Amerikaanse Minnesota. Nu vertelt zijn zoon dat zijn woorden ook werkelijkheid werden. Na 68 jaar huwelijk blies Robert één dag na de dood van zijn vrouw zijn laatste adem uit.

In 1951 begon het sprookjeshuwelijk van Corinne en Robert. Zij had de liefde gevonden in de armen van de beste vriend van haar broer. Op hun boerderijtje in St. Peter konden ze samen een gezin stichten met wel zeven kinderen. Het grote geheim van hun geluk? “Sterk geloof en toewijding”, weet zoon Brent Johnson. “Papa wist ook goed wat er nodig was om een huwelijk te doen slagen. Mijn vader zou zeggen ‘als mama niet gelukkig is, dan is niemand gelukkig’.”

Afgelopen mei besefte het hoogbejaarde koppel dat ze de boerderij moesten inruilen voor een zorgtehuis. Maar dat vonden ze volgens hun familie niet erg, zo lang ze samen konden blijven. “Ze hebben samen een goedgevuld leven gehad. Zo vonden ze het minder moeilijk om te sterven”, vertelt zoon Brent Johnson aan CNN. “Ze waren er klaar voor om hun herinneringen achter te laten.”

Eind november stierf Corinne, één dag later Robert. “Ik heb aan mijn vader ooit gevraagd wat zijn wensen waren, als moeder zou sterven. Hij antwoordde toen dat hij zich geen leven zonder haar kon inbeelden” besluit Brent.