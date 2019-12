“Dankbaar koppel” zamelde geld in om dakloze te helpen, maar nu eindigt hun “heldenverhaal” met een stevige celstraf

Het begon allemaal als een heldenverhaal. Toen de Amerikaanse Kate McClure een jaar geleden in panne viel, was de dakloze Johnny Bobbitt Junior vlakbij. Zelf had hij niet veel, maar op dat moment besloot hij toch om met zijn laatste 20 dollar de jonge vrouw te helpen. McClure postte het verhaal op haar sociale media en de onzelfzuchtige heldendaad ging viraal. Maar nu komt die post als een boemerang terug in het gezicht van McClure en haar partner: zij hebben deze week een stevige celstraf gekregen.

Het heldenverhaal kreeg nog een vervolg. Enkele dagen later keerde McClure terug naar Johnny, met eten, wat geld en warme kleren, vertelde ze. Ze leerde hem kennen als een goed mens en wilde meer doen, dus startte ze een crowdfundingactie, die al snel de hele wereld rondging.

In het populaire tv-programma ‘Good Morning America’ vertelde de vrouw dat ze het leven van Bobbitt compleet wilde veranderen. Er zouden twee fondsen worden opgezet: één waaruit de 35-jarige Amerikaan een loon betaald zou krijgen en één als pensioen, een zekerheid voor later. Zo zou Bobbitt in staat zijn zich een huis, een auto en een financieel adviseur te veroorloven. Het geld stroomde binnen en uiteindelijk werd 400.000 dollar opgehaald, zo’n 340.000 euro.

Opgesoupeerd

Maar al snel kreeg het verhaal een wrange nasmaak. Negen maanden later beweerde het koppel uit New Jersey dat er al 200.000 dollar uitgegeven werd “om voor hem te zorgen”, en dat ze de overige helft bijhouden omdat hij, zo vinden de twee, niet verantwoord genoeg met het geld kan omgaan. “Hem al dat geld geven, dat gaat nooit gebeuren”, klonk het in een recent interview.

In plaats van een huis voor Bobbitt, kocht het koppel een camper, die ze bovendien op hun eigen landgoed plaatsten. Bobbitt heeft de camper intussen al moeten verlaten omdat de twee beweren dat hij 25.000 dollar uit zijn fonds voor drugs gebruikte en hen bestolen heeft. Het koppel beweert dat ze niets van het opgehaalde geld voor zichzelf hebben gebruikt. Maar in de tussentijd heeft het stel wel verschillende reisjes gemaakt. Zo bezochten McClure en haar vriend Mark D’Amico Las Vegas, Los Angeles, Walt Disney World en maakten ze een dure helikoptervlucht in de Grand Canyon. De foto’s daarvan werden op Facebook gedeeld. Het stel kocht ook een goednieuwe BMW. Dit allemaal van hun salaris, beweert McClure. Maar zelf is ze receptioniste, en haar vriend bouwvakker.

Onder één hoedje

In augustus besliste een rechtbank dat de McClures aan het kortste eind trokken. Zij moesten het overgebleven geld onmiddellijk doorstorten aan Bobbitt, het slachtoffer van hun “bedrog”.

Maar de hele zaak kreeg nóg een staartje: het koppel én de dakloze werden samen aangeklaagd voor samenzwering en diefstal met bedrog. De drie zouden onder één hoedje gespeeld hebben in een list die “heel veel mensen heeft misleid”, aldus de autoriteiten. Bobbitt was dakloos, en ook echt verslaafd. Maar hij gaf helemaal nooit 20 dollar aan Kate. Het hele verhaal was verzonnen. De drie zouden minstens een maand voor hun ‘campagne’ al hebben samengezeten om hun plan te beramen, met als meesterbrein: partner Mark D’Amico.

Celstraf

Nu komt de leugen als een boemerang terug in hun gezicht. De McClures krijgen een stevige celstraf. D’Amico heeft 5 jaar cel gekregen, zijn vriendin McClure vier jaar. De dakloze man hoeft van de jury de gevangenis niet in en moet zichzelf wel jarenlang in een afkickkliniek laten opnemen.

GoFundMe, het platform waarop de geldinzameling plaatsvond, heeft beslist om alle 14.000 donateurs tot de laatste dollar terug te betalen.