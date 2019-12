Thorgan Hazard scoort opnieuw voor Dortmund, Mönchengladbach vloert Bayern München in 92ste minuut

De verschillen blijven klein in de Duitse Bundesliga. Borussia Mönchengladbach, de verrassende leider, nam het in eigen huis op tegen Bayern München. De partij eindigde op 1-1. Borussia Dortmund won met forfaitcijfers van staartploeg Düsseldorf: 5-0. Thorgan Hazard scoorde opnieuw voor Die Borussen.

Dortmund volgt al op enkele punten afstand van de koplopers in de Bundesliga en dus kon het zich tegen nummer zestien Düsseldorf geen misstap veroorloven. Het duurde tot de 42ste minuut voor Marco Reus de score opende, maar in de tweede helft ging het vervolgens heel snel. De 2-0 van Sancho werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar enkele minuten later telde de treffer van Thorgan Hazard wél. Sancho scoorde nadien nog twee keer en ook Reus pikte - op assist van Hazard - een tweede doelpunt mee, waardoor de eindstand een forfaitscore werd: 5-0.

Spannende topper

In de topper tussen Borussia Mönchengladbach en Bayern München viel ook heel wat te beleven. In een kansrijke eerste helft vielen geen goals, maar kort na de pauze slaagde Ivan Perisic (ex-Club Brugge en Roeselare) er wel in om de netten te vinden: 0-1. Gladbach vocht terug en kwam op het uur langszij dankzij een treffer van Bensebaini. Het leek daarmee een gelijkspel te worden, tot Javi Martinez in de 90ste minuut een fout in de zestien maakte: hij kreeg een tweede gele kaart, Gladbach werd een penalty toegekend. Bensebaini miste niet: 2-1 was de eindstand.

Door de late penaltytreffer blijft Borussia Mönchengladbach op kop in de Bundesliga: het houdt 1 punt voorsprong over op RB Leipzig, dat met 3-1 won van Hoffenheim. Dortmund is nu derde met 5 punten achterstand. Schalke en Freiburg volgen op 6 punten van de leider, Schalke speelt later op zaterdag wel nog op het veld van Bayer Leverkusen. Bayern München is pas zesde met 24 punten.