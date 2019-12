Liverpool wint opnieuw, Tottenham haalt stevig uit tegen Burnley: Son Heung-Min scoort wereldgoal

Liverpool wint: tegenwoordig is dat niet echt nieuws meer. Ook op speeldag 16 van de Premier League behielden de Reds hun ongeslagen status met een simpele 0-3 zege bij Bournemouth. Spektakel was er bij Tottenham Hotspur, dat in eigen huis met maar liefst 5-0 won van Burnley. Harry Kane scoorde tweemaal, maar dé goal van de match was van Son Heung-Min.

Son neemt de bal aan vlak buiten de eigen zestien...

… gaat vervolgens op wandel…

… en werkt af.

Tottenham zet zijn mars naar boven verder onder nieuwe coach José Mourinho. The Spurs lieten de nederlaag tegen Manchester United niet aan hun hart komen en reageerden tegen Burnley met een zeer sterke prestatie. Dankzij Kane en Alli stond het na 10 minuten al 2-0, en na een halfuur kwam daar de formidabele goal van Son Heung-Min bij. De Zuid-Koreaan nam een pass van Jan Vertonghen aan, dribbelde vervolgens het hele veld over, en duwde de 3-0 langs Pope.

In de tweede helft kwam Tottenham niet meer in de problemen. Dankzij de tweede treffer van Kane en nog een doelpunt van Sissoko werd de eindscore 5-0: zware cijfers voor Burnley. Tottenham pakt 9 op 12 sinds Mourinho het roer overnam en is nu vijfde in de stand, weliswaar op enige afstand van de top vier.

Helemaal bovenaan het klassement blijft Liverpool de zeges aan elkaar rijgen. Het schoof Bournemouth makkelijk opzij met 0-3: de goals kwamen van Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold en Salah. Salah gaf bovendien met een fenomenaal hakje de assist voor de 0-2. De voorsprong op eerste achtervolgers Leicester City en Manchester City groeit zo tot respectievelijk 11 en 14 punten, al komen beide clubs dit weekend nog in actie.