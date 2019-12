KV Mechelen schiet weinig op met een gelijkspel tegen KV Kortrijk

Beide ploegen vonden in de vorige twee duels de weg naar het doel niet. Kortrijk is na Cercle Brugge de slechtste uitploeg en KV Mechelen haalde slechts 11 op 24 thuis. Niet meteen statistieken die het beste lieten verhopen. Het bleek helaas lang de werkelijk, tot Igor De Camargo en Imoh Ezekiel van de bank kwamen. Beide ploegen schieten echter weinig op met het 1-1-gelijkspel.

Wouter Vrancken had nochtans een aanvallend plannetje klaar. Hij gooide drie verse offensieve krachten tussen de lijnen. Storm, Engvall en Togui mochten voorin proberen wat Tainmont, Vanzeir en De Camargo niet konden.

Genoeg voor een stevig Mechels begin, met twee snelle corners voor de thuisploeg, maar zonder gevaar. Togui werd na een tiental minuten wel eens goed aangespeeld, maar besloot op de hakken van Kagelmacher. Weg (halve) kans, geen zevende competitiedoelpunt voor de Ivoriaan.

Saaie eerste helft

Halverwege de eerste helft kon rechtsachter Van Cleemput tussen twee Kortrijkzanen oprukken, via Schoofs belandde de bal bij Storm. Zijn schot werd in allerijl afgeblokt en verdween in hoekschop. Even later kwam Storm nog eens goed naar binnen: doelman Jakubech moest voor het eerst echt tussenkomen, al viel het schot wel recht in zijn handen. Tussendoor had Lepoint iets heel moois in gedachten, maar zijn hakballetje plofte ongevaarlijk neer naast het doel van Thoelen.

De Mechelaars lieten voor de rust nog een goede kans noteren, maar Swinkels is niet de aangewezen man om in de 16 als een sluipschutter toe te slaan. De bal belandde na een hoekschop voor zijn voeten, maar de Nederlandse verdediger knalde hard over doel. KV Kortrijk stelde hier bitter weinig tegenover. Bij de Kerels was aanvoerder Van der Bruggen niet wedstrijdfit en de middenvelder werd duidelijk gemist. De Sart speelde een goeie partij centraal, maar zal toch blij zijn als zijn aanvoerder er terug bij is.

Onur Kaya in duel met bezoeker Ilombe Mboyo Foto: BELGA

Twee dolle minuten

Bijna had de ingevallen Bijker de impasse doorbroken vlak na de rust: Jakubech moest zich languit strekken op de harde knal van de Nederlander. Op de tegenaanval kreeg kon De Sart zijn schot niet goed kadreren. Een opwindend begin dat het beste liet verhopen.

Coach Yves Vanderhaeghe bracht meer vinnigheid in het spel door Ezekiel te brengen voor Hornby. De pocketspits stond nog te koud om het heet standje in de Mechelse zestien af te maken. Vrancken voerde dan weer de druk op met De Camargo in de plaats van Storm. Luid gejuich achter De Kazerne voor de Braziliaanse Belg, het publiek zag ook dat de tweede helft beter was.

Foto: BELGA

Twee gouden wissels, want de invallers zorgden met hun getweeën voor de leukste fase van de wedstrijd. Wie in minuut 77 een biertje ging halen, was eraan voor de moeite. Eerst bediende een goeie De Sart de inlopende Ezekiel. Die hield Van Cleemput makkelijk af en legde de bal in de verste hoek simpel binnen. Dat kan ik ook, moet zijn collega aan de overkant gedacht hebben: De Camargo frommelde het afleggertje van Togui binnen, zijn zesde goal van het seizoen voor de Kakkers. Twee doelpunten op nauwelijks een minuut van elkaar.

Bijna zorgde De Camargo vanuit de draai nog voor drie punten voor de Mechelaars, maar zijn schot was te centraal. Ook De Sart probeerde het nog eens vanop een vrije trap aan de overkant, maar zijn zwieper suisde over. In de laatste minuut liet Engvall nog een huizenhoge kans missen, zijn volley ging van dichtbij over.

Alweer geen thuisoverwinning voor het elftal van Wouter Vrancken dus. Door het gelijkspel telt Mechelen nu even veel punten als Zulte Waregem, dat later nog speelt op het veld van AA Gent. Kortrijk schiet ook niet veel op met de puntendeling: ze komen naast Eupen op een gedeelde twaalfde plek, met 2 op 21.