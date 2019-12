Bart De Wever (N-VA) krijgt informateur Paul Magnette (PS) vanavond over de vloer voor overleg

Er vindt vanavond overleg plaats tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en informateur Paul Magnette (PS). Dat liet De Wever verstaan op radiozender Joe en werd bevestigd aan Het laatste nieuws.

Het Christmas House van Joe FM staat op de Grote Markt in Antwerpen, en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever was daar zaterdag in de vooravond te gast. De N-VA-voorzitter kreeg een vraag over de vorming van de nieuwe federale regering, en mysterieus zei hij dat er “vanavond misschien wel iets beslist wordt”. De Wever zei dat hij nog bezoek krijgt zaterdagavond. “Niet van de Kerstman, maar ook van iemand uit het zuiden, laat ons zeggen. We zullen zien wat het wordt.”

Aan Het laatste nieuws werd bevestigd dat het wel degelijk om informateur Paul Magnette (PS) gaat. Het is nog niet geweten wat de twee zullen bespreken, maar het lijkt aannemelijk dat ze het zullen hebben over de mogelijkheden die er nog zijn om alsnog samen een federale regering te vormen. Maandag gaat Magnette een laatste keer verslag uitbrengen van zijn vorderingen aan koning Filip.

195 dagen

Sinds de verkiezingen zijn er al 195 dagen voorbijgegaan, en enig zicht op een nieuwe federale regering lijkt er nog niet te zijn. Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) werden door koning Filip al het veld ingestuurd, net als het duo Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS).

Toen die twee laatsten hun opdracht teruggaven, kwam PS-voorzitter Paul Magnette aan zet als informateur. PS is de enige partij zonder wie een meerderheid onmogelijk is, dus lagen er voor de burgemeester van Charleroi twee scenario’s op tafel. Een paars-gele regering, met N-VA, bleek de voorbije weken erg moeilijk omdat de partijen op bepaalde vlakken zo nadrukkelijk van mening verschillen. De andere mogelijkheid, een paars-groene regering, leek waarschijnlijker, maar blijkt ook geen eenvoudige zaak. Die regering zou geen meerderheid hebben in Vlaanderen, en zowel voor CD&V als voor Open VLD - waar de partijtop wel voorstander lijkt - zorgt dat voor de nodige interne discussies.

De voorbije weken leek Magnette nadrukkelijk overleg te hebben met de paars-groene partijen, maar donderdagavond had hij een gesprek met CD&V en CDH en zaterdagavond dus met N-VA. Of het om een beleefdheidsbezoekje gaat of meer, is niet duidelijk.