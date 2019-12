Opmerkelijke getuigenis: vrouw zag man dood langs de snelweg liggen “die zeker Théo Hayez was”

Een Australische vrouw heeft een opmerkelijke getuigenis laten optekenen in de zaak Théo Hayez. Schoonheidsspecialiste Leesa Horn zegt dat ze iemand langs de kant van de weg heeft zien liggen - “Hij was vermoedelijk dood” - met dezelfde kleren als de vermiste Belgische rugzaktoerist.

De Australische schoonheidsspecialiste Leesa Horn reed op 2 juni, drie dagen nadat onze 18-jarige landgenoot Théo Hayez het laatst gezien werd toen hij de bar Cheeky Monkey verliet, op de snelweg. Langs de kant van de weg zag ze een man, volgens haar een dertiger, zwaaien. Een lifter, dacht ze, en naast hem zag ze nog een man op de grond liggen die eruitzag “alsof hij dood was”. Dat vertelde de vrouw aan The Australian.

Ze reed door en dacht er naar eigen zeggen nog even over na om terug te keren, maar deed dat niet. “Ik had een buikgevoel dat er iets niet klopte”, zegt ze in een video die ze diezelfde dag maakte en op Facebook zette. “Ik was aan het huilen toen ik wegreed omdat ik me afvroeg of ze mijn hulp niet echt nodig hadden. Ik wist niet wat ik moest doen, dus heb ik de politie gebeld.”

Diezelfde politie belde haar enkele uren later terug dat de mannen onvindbaar waren. “Ik vond dat vreemd”, zegt ze in The Australian. Pas vier dagen later, toen Théo Hayez officieel als vermist opgegeven werd, legde ze de link tussen onze verdwenen landgenoot en de mannen aan de kant van de snelweg. De man die op de grond lag en dood leek had volgens haar dezelfde kledij aan als Hayez bij zijn verdwijning. “Ik heb de speurders verteld dat ik er zeker van was dat de man die op grond lag diegene op de camerabeelden was.”