“De pree is gene vette”: Nederlandse uitzendkrachten leren typisch Vlaamse woorden

Je kandidatuur is weerhouden: dat wil je horen in Vlaanderen, maar niét in Nederland. Subtiele verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse taal en cultuur kunnen al eens verwarring creëren op de werkvloer. Daarom organiseert een Nederlands interimkantoor een ‘cursus Vlaamsch’ voor wie straks naar de Antwerpse vestiging verhuist. “Het zal nog wennen zijn. Maar die Vlaamse lunchpauze klinkt wel leuk.”