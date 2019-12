Het volgende slachtoffer van Bernd Storck bij Cercle Brugge: ook Rudi Cossey stapt op

Na amper zes maanden houdt Rudi Cossey het voor bekeken als assistent bij Cercle Brugge. Cossey kon niet langer leven met zijn takenpakket en besloot om in onderling overleg te vertrekken. Eerder deed José Jeunechamps dat ook al, hij is ondertussen aan de slag in Leuven.

“Ik was tevreden over Cossey en zijn werk maar ik heb vooral mensen nodig die mij helpen. Ik ben een trainer die de lijnen uitzet en bepaalt wat er moet gebeuren. Rudi Cossey kon daar niet mee leven en ik heb daar begrip voor. Het was beter dat we uit mekaar gingen.”

Dany Verlinden is nu nog de enige Belg in de staf. Storck wil later bekijken of er nog iemand bij komt.