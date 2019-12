Raketlanceersite in Noord-Korea weer operationeel: “Zeer belangrijke test uitgevoerd”

Noord-Korea heeft een “zeer belangrijke test” uitgevoerd vanop de raketlanceersite in Sohae. Dat kondigde het officiële persagentschap KCNA zondag aan, net op het moment dat de onderhandelingen over de denuclearisatie tussen Washington en Pyongyang in een impasse zitten.

Het resultaat van deze test zal een “belangrijke rol” spelen bij het bepalen van de strategische positie van Noord-Korea in de nabije toekomst, klinkt het in een mededeling die verspreid is door KCNA. Er werden geen details gegeven over de test.

De raketlanceersite in Sohae, die aan de noordwestelijke grens met China ligt, werd in 2018 buiten gebruik gesteld, maar is sinds begin dit jaar weer operationeel. Dat gebeurde vlak nadat de tweede top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op een mislukking uitdraaide. Naar aanleiding van de eerdere toenadering tussen de twee landen was Noord-Korea de site beginnen ontmantelen, maar uit satellietbeelden bleek dat ze snel weer herrees.

Noord-Korea liet zaterdag al weten dat het land het niet meer nodig vindt om gesprekken te voeren met de Verenigde Staten over nucleaire ontwapening. De Amerikanen gebruiken de gesprekken met Pyongyang enkel nog voor binnenlandse doeleinden, zegt Noord-Korea.