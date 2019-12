Treurnis door Origi, onderbroekenhumor en facetimen met Shakira: Onze Man bingewatcht de nieuwe docusoap over FC Barcelona

FC Barcelona heeft zich het hele seizoen 2018-2019 laten filmen door shirtsponsor Rakuten. “Een unieke inkijk achter de schermen bij de grootste club ter wereld”, werd ons beloofd door de Japanse mediagigant. Na acht afleveringen van een klein uur op de huid van Messi en co. kunnen we dat bevestigen. In ‘Matchday’ kan je het zweet in de kleedkamer van Camp Nou ruiken alsof je er zelf bijzit.