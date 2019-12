Peter De Roover (N-VA): “Als Magnette de realiteit blijft ontkennen, is België onbestuurbaar”

Paarsgroen is onaanvaardbaar in Vlaanderen. Dat zegt Peter De Roover (N-VA) in een interview met De Zondag. “Het zou België onbestuurbaar maken”, klinkt het. Eén ding heeft de Kamerfractieleider naar eigen zeggen wel gemeen met informateur Paul Magnette (PS).

Toen de val van de regering exact één jaar geleden werd ingezet, omdat N-VA weigerde akkoord te gaan met het Marrakechpact, speelde Peter De Roover een cruciale rol in die politieke crisette. Niet voorzitter Bart De Wever, maar wel hij haalde als fractieleider in de Kamer bijna dagelijks het nieuws. In tal van interviews kwam hij de partijlijnen toelichten en verdedigen. “Er zijn zware momenten geweest. Ik had dagen van twintig interviews”, zegt hij aan De Zondag. “Had ik daar altijd zin in? Néén. Maar zwijgen was geen optie. Het was à la guerre comme à la guerre.”

Een jaar later zitten we nog steeds zonder regering. De verklaring daarvoor is simpel. “De twee leidende krachten van dit land vertellen inhoudelijk een ander verhaal. Dat is de PS in Wallonië en de N-VA in Vlaanderen”, aldus De Roover. Volgens de N-VA’er is er maar één oplossing mogelijk: “Het noorden en het zuiden moeten zelfbestuur krijgen.”

Onbestuurbaar België

Een paarsgroene regering draagt de voorkeur van informateur Paul Magnette (PS), een federale formatie zonder N-VA dus. Volgens De Roover is dat geen goede zaak. “Het paarsgroene recept is inbuvable in Vlaanderen. Onaanvaardbaar. Dat zou kiezersbedrog zijn”, zegt hij. Is het einde van België in zicht als Magnette toch verdergaat met paarsgroen? “Als hij de realiteit blijft ontkennen, dan zal België onbestuurbaar worden. Als hij wil dat België overleeft, dan moet hij kiezen voor een fundamentele staatshervorming.”

Toch schrikt de Roover niet terug voor een plek in de oppositie. “We zijn er niet bang van. (...) We gaan de moeilijke onderwerpen niet schuwen, maar we gaan ook niet tekeergaan zoals gekken.” Eén ding heeft de Kamerfractieleider gemeenschappelijk met de informateur: “Ik maak mijn brood zelf, dat moet zowat het enige zijn dat ik gemeen heb met Paul Magnette.”