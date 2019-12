In elkaar geslagen Lindsay (13) schrijft emotionele brief aan schooldirectie: “Ik wil mij veilig voelen”

Merksem - Schokkende beelden waren het op sociale media: een 13-jarige meisje dat op de grond werd gesleurd door andere jongeren terwijl ze van school naar huis wandelde, vervolgens kreeg ze schoppen op het hoofd. Afgelopen week ging Lindsay voor het eerst terug naar de klas, maar de gebeurtenissen wegen nog steeds erg zwaar. In een brief aan de directie vraagt ze verandering.

Alle kinderen die iets te maken hebben met de pesterijen, moeten gestraft. Leerkrachten moeten toezicht houden. Hulp bij alles wat ze gemist heeft. En vooral: het garanderen van haar veiligheid op weg naar en van school. Dat is wat Lindsay vraagt in een brief aan haar school nadat ze in elkaar werd geslagen.

Op een vrijdag in november liep het grondig mis voor Lindsay: de 13-jarige leerlinge van het stedelijk Lyceum van Merksem werd door medeleerlingen in elkaar gestampt toen ze op weg was naar de tramhalte. Het incident werd gefilmd en de beelden gingen al snel viraal op sociale media. De politie kwam niet ter plaatse na de aanval op het meisje, iets waar haar moeder zich vragen bij stelde. Ook duurde het erg lang voor de school contact opnam met het gezin.

Mentaal gekraakt

Het meisje hield bovendien heel wat lichamelijke letsels over aan het incident: een hersenschudding, gekneusde ribben en wervels en een pijnlijke knie. “Maar vooral geestelijk is ze helemaal kapot”, klonk het. Ook vandaag heeft Lindsay het nog steeds erg moeilijk om alles te verwerken. Ze is getraumatiseerd.

Toch ging Lindsay afgelopen week voor het eerst terug naar school, voor één dag. De school had dat gevraagd zodat ze wat lessen kon bijschrijven. In alle rust in een apart lokaal. “Die dag is zeer emotioneel verlopen”, zegt haar pestcoach Ellen aan ATV. “Vooral dezelfde weg nemen was moeilijk. Zo kwam ze voorbij de plek waar ze in elkaar is geslagen en zag ze oude bekenden terug. Dat was heel pijnlijk voor haar.”

Lindsay wil wel graag terug naar school, maar enkel als ze zich veilig voelt. Daarom schreef ze een emotionele brief aan haar school. Daarin zegt ze dat ze angst heeft om terug te keren en het liefst van al wil ze leerkrachten zien die toezicht houden op straat.

De school stelde zelf al voor om aan de slag te gaan met herstelgesprekken, maar het meisje is daar niet voor te vinden. “Het verleden terug opentrekken en in confrontatie gaan, dat is ook onze eigen werkmethode niet”, aldus de pestcoach. “We zoeken liever naar wat haar opnieuw energie geeft en wat haar gelukkig maakt.”