Peter De Roover (N-VA): “Bezoek van Magnette aan De Wever was afvinken van to-dolijstje”

Het bezoek van informateur Paul Magnette (PS) aan Bart De Wever (N-VA) was er een uit beleefdheid. Dat zei Peter De Roover in De zevende dag op Eén. “Er moest nog iets afgevinkt worden van zijn to-dolijstje”, zei de Kamerfractieleider.

Afgelopen zaterdag vond een anderhalfuur durend gesprek plaats tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en informateur Paul Magnette (PS). Ook Theo Francken en ondervoorzitter Lorin Parys waren daarbij aanwezig. Over wat daar precies gezegd werd, en of de vorming van de federale regering met of zonder N-VA uitgebreid aan bod kwam, is weinig bekend. Wel is duidelijk dat Magnette de voorbije weken vooral druk in gesprek was met de paarsgroene partijen, N-VA kwam maar weinig aan bod.

Reden genoeg om aan te nemen dat het bezoek van Magnette er een uit beleefdheid was, vindt De Roover. “Het is vrij duidelijk, twee weken geleden heeft Magnette de opdracht gekregen van de koning om een oplossing te zoeken. Hij is in gesprek gegaan met verschillende partijen maar met Bart De Wever moest hij dat nog doen, nu hij dat gedaan heeft kan Magnette zijn todo-lijstje afvinken.” Nog volgens De Roover probeert de informateur “een zo links mogelijk verhaal te schrijven omdat hij de PVDA in zijn nek hoort hijgen”.

Of Magnette maandag een paarsgroene regering voorlegt bij de koning? “Ik weet niet wat hij de koning zal vertellen en wat besproken is met de andere partijen, maar ik denk dat Magnette op groen licht hoopt, ja. Hij heeft van in het begin een push gezet naar paarsgroen”, aldus De Roover.

Ook Groen-fractieleider Kristof Calvo was aanwezig in De zevende dag. “Ik denk niet dat het aan ons is om te voorspellen wat er bij de koning zal gezegd worden”, zei hij over de kwestie. “Dit is wel een cruciaal moment voor ons land. Ik hoop dat er morgen iets gebeurt, ik denk dat het tijd is dat de partijen die een toekomst willen geven aan dit land gehoord worden.” Calvo wil alleszins “geen stap achteruit” zetten, wat met een belangrijke rol voor De Wever volgens hem wel het geval zou zijn. “Aan de paarsgele piste is nu eenmaal al zes maanden gewerkt.”