Verontwaardiging nadat agenten selfie nemen tijdens reddingsactie bij ingestort pand: “Dit is onacceptabel”

Twee agenten hebben zaterdag in het Nederlandse Coevorden selfies gemaakt voor een ingestort pand, waar een jongetje van vijf urenlang onder het puin lag. “Onacceptabel. De bewuste collega’s zullen hier zeker op worden aangesproken”, laat de politie Drenthe weten op Twitter.

Na een explosie stortte in Coevorden, in de Nederlandse provincie Drenthe, het pand van een grillroom in. Een vijfjarig jongetje zat gekneld onder het puin en kon pas uren later worden bevrijd. zijn toestand is momenteel nog steeds zorgwekkend. Omstaanders applaudisseerden toen het jongetje door hulpdiensten naar buiten werd gedragen.

Wie op minder enthousiasme kan rekenen, zijn enkele agenten die een selfie namen bij de plaats des onheils, terwijl de reddingsactie nog volop bezig was. Dat is te zien op beelden die het televisieprogramma Hart van Nederland heeft gedeeld. “Dit is onacceptabel”, reageert de lokale politie op Twitter.