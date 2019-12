Britse premier Johnson wil niet zeggen wat hij gaat doen bij nederlaag, maar “zal vechten voor elke stem”

Op minder dan een week voor de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, wil de Britse premier Boris Johnson niet zeggen wat hij gaat doen als hij geen meerderheid haalt in het parlement. Hij reageerde zondag nerveus op de zender Sky News en beklemtoonde “te zullen vechten voor elke stem”. Maar toen men hem tot drie keer vroeg of hij bereid is af te treden bij een nederlaag, ontweek hij een duidelijk antwoord.

Johnson nam pas begin juli de plaats van Theresa May in als premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij slaagde er ondanks meerdere pogingen niet in om een meerderheid van het Britse parlement achter een Brexit-deal te scharen. Met nieuwe verkiezingen hoopt Johnson nu meer steun te krijgen voor zijn onderhandelde Brexit-deal met de Europese Unie. Momenteel heeft hij geen meerderheid meer in het parlement.

In de peilingen liggen de Conservatieven duidelijk voorop, maar het Britse kiessysteem maakt de uitslag ook onvoorspelbaar. Want alleen de kandidaat die in één van de 650 kiesdistricten een meerderheid van de stemmen achter zijn naam heeft, krijgt een zetel in het Lagerhuis. In veel districten in het centrum en het noorden van Engeland, staat de Conservatieven en Labour nek-aan-nek. Oppositiepartijen zoals de Libdems en de Schotse Nationalisten riepen zondag dan ook op om “tactisch” te stemmen. “Enkel op die manier kan men de zaken keren”, luidde het.

Brexit blijft twistappel

De verkiezingen draaien om de Brexit en Johnson herhaalde zondag op Sky News dat hij die wil realiseren: op 31 januari wil hij Groot-Brittannië uit de Europese Unie loodsen. “Jeremy Corbyn kan ons daarentegen nog niet eens zeggen welke houding hij heeft tegenover de Brexit”, haalde Johnson uit naar de oppositie. Corbyn beloofde in geval van een overwinning een tweede Brexit-referendum te zullen organiseren. Zelf blijft hij “neutraal” over de kwestie.

Johnson beloofde ook om het aantal migranten in Groot-Brittannië te verminderen, met behulp van een puntensysteem naar Australisch voorbeeld. Maar experts menen dat dit puntensysteem juist zou kunnen leiden tot een toename van het aantal migranten. Johnson repliceerde dat hij vooral “gecontroleerde immigratie” wil, waarbij de nadruk komt te liggen op mensen met een uitzonderlijk talent, geschoolde arbeiders of sectorspecifieke profielen die voor een beperkte periode in het UK mogen werken. Zo mikt hij op tienduizenden extra verplegers en verpleegsters.