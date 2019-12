Fans niet te spreken over kerstversiering Kim Kardashian: “Doet me aan tampons denken”

Kim Kardashian toonde afgelopen week trots wat ze met haar imposante woning had gedaan voor kerst. Fans die de video bekeken, hadden echter een puntje van kritiek op “mooie, op maat gemaakte” witte kerstbomen in de villa van de realityster. “Ik ben zo verward door de kerstbomen van Kim Kardashian”, klonk het al snel op Twitter. “Of wat ze ook zijn.” De vrouw kreeg al snel bijval van heel wat andere twitteraars. “Doet me denken aan tampons”, luidde het in de reacties.