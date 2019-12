Kippenvelmoment tijdens concertreeks van Niels Destadsbader: Maud van ‘Down the road’ mag dansen met haar droomprins

Een stampvol Sportpaleis kon dit weekend niet alleen genieten van een indrukwekkende concertenreeks, de fans kregen ook een kippenvelmomentje voorgeschoteld. Maud uit het één-programma ‘Down the road’ mocht het podium op om te dansen met haar idool.

De zanger speelde maar liefst drie uitverkochte optredens in de grootste zaal van het land, in totaal goed voor 54.000 bezoekers. Het werd een spektakelstuk met obligate special guests als Nielson, Bart Peeters en – jawel – de cast van Safety First.

Tussen de 18.000 fans van vrijdagavond stond ook Maud, de jonge twintiger met het syndroom van Down die met Dieter Coppens door het mooie Zuid-Afrika reisde. Daar was het al duidelijk: ze zat niet om een dansje verlegen.

En dat was ook Niels Destadsbader niet ontgaan. Tijdens één van de trage nummers besloot hij Maud haar dromen waar te maken. Op de tonen van ‘Hou je me vast, heel dicht bij jou, want je weet dat ik van je hou’ smolt niet alleen het hart van droomprins Niels, maar vooral ook dat van de dolgelukkige Maud de show.

