Lorin Parys (N-VA): “We gaan uit van gezond verstand bij Open VLD”

“Ik kan niet geloven dat Open VLD morgen in een paarsgroene regering stapt.” Dat zei N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys op VTM. Hij benadrukte dat zijn partij nog steeds open staat voor het gesprek met de liberalen.

Maandag gaat informateur Paul Magnette (PS) langs bij de koning. Daar zal hij de nota voorleggen waaraan hij de voorbije twee weken werkte. Om die rond te krijgen, heeft Magnette gesprekken gehad met alle partijen. Hij ging daarbij naar eigen zeggen op zoek naar “gelijke standpunten en draagvlakken die de verschillen overstijgen”. Maar dat hij pas afgelopen weekend in gesprek ging met Bart De Wever, riep bij N-VA heel wat vragen op. “Twee weken geleden heeft hij de opdracht gekregen om een oplossing te zoeken voor de vorming van de federale regering. Hij is vooral in gesprek gegaan met paarsgroene partijen maar met N-VA kwam pas als laatste aan bod. Nu kan Magnette zijn todo-lijstje dan toch afvinken”, zei N-VA Kamerfractieleider Peter De Roover in De zevende dag.

Hoffelijk gesprek

Ook Lorin Parys, die zaterdagavond aanwezig was bij het gesprek met de informateur, spreekt over niets meer dan een “beleefdheidsbezoek”. “Pas vrijdagavond kwam de vraag van Magnette om samen te zitten”, zegt hij. “Aangezien Bart De Wever een druk programma heeft, zoals de opening van de kerstmarkt, is besloten om die vergadering in Antwerpen te laten doorgaan.”

Volgens Parys verliep het gesprek vlot. “We zijn geen persoonlijke vijanden, het was een heel hoffelijk gesprek. We hebben de nota gekregen, de tekst die ongeveer elke journalist in ons land al een week in bezit had.”

Gezond verstand

Parys begrijpt niet dat Open VLD zou meestappen in een paarsgroene regering, de formatie die de voorkeur van Magnette lijkt te dragen. “We blijven bereid om te luisteren en in gesprek te gaan. We gaan uit van gezond verstand bij Open VLD.”

Het is koffiedik kijken of koning Filip maandag Magnette een nieuwe opdracht geeft of alsnog Bart De Wever het veld instuurt. Die laatste zou de opdracht alvast aannemen. “Bart De Wever wil zeker het veld ingestuurd worden”, zei Parys nog. “Dat heeft hij zowel intern als extern al gezegd.”