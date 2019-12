Man komt klaar op pluchen Olaf uit ‘Frozen’ en zet de knuffel nadien terug in de winkelrekken

Een man is gearresteerd in het Amerikaanse Saint Petersburg, omdat hij wansmakelijke daden aan het uitvoeren was met ‘Frozen’-speelgoed in het midden van een winkel. Dat bevestigt de plaatselijke politie op hun website.

De 20-jarige Cody Christopher Meader zou in de vestiging van Target één van de pluchen sneeuwmannen van het rek hebben geplukt en zichzelf nadien hebben bevredigd. Nadien zette hij Olaf doodleuk terug, terwijl hij verder ging naar een knuffel in de vorm van een eenhoorn. Daar zou hij seksuele gebaren mee hebben gemaakt, totdat werknemers hem stopten.

De politie arresteerde de man, waarna Meader meteen bekende dat hij “een beetje belachelijk had gedaan” en “Olaf had gebeukt”. Hij werd vrijdag veroordeeld voor een crimineel misdrijf, maar heeft zijn borgsom van ongeveer 140 euro betaald en is dus op vrije voeten.

“Al het speelgoed is meteen verwijderd uit de winkel”, zeggen de agenten nog tegen The Smoking Gun. “De merchandising van Olaf kon niet meer verkocht worden, omdat die onherstelbaar beschadigd was door de omstandigheden.”