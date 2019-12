Nog één keer zijn club Beerschot live aan het werk zien. Dat was de laatste wens van Leo Heylen. Leo is bijna 90 jaar en heeft al drie jaar kanker. Hij heeft nu gekozen voor euthanasie, maar niet zonder eerst afscheid te nemen van Beerschot, al sinds zijn tien jaar de club van zijn hart. En Leo zag De Mannekes in de 98ste minuut nog een punt uit de brand slepen tegen Virton.