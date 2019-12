Zwitserse reddingshonden klaargestoomd voor dodelijk lawineseizoen: “Mensen nemen meer risico dan vroeger”

In Zwitserland werden reddingshonden afgelopen week opgeleid als voorbereiding op het toeristische seizoen. De afgelopen jaren komen meer lawines voor dan vroeger. Negentien mensen kwamen volgens officiële cijfers om tijdens het winterseizoen van 2018-2019. Volgens reddingswerkers zijn er meer lawines door de klimaatverandering, dat de Zwitserse gletsjer hard treft. Maar dat is niet de enige reden waarom er meer bergbeklimmers in moeilijkheden komen.

Er zijn al meer dan 500 gletsjers verdwenen in het land door de opwarming van het klimaat. De Zwitserse regering vreest dat negentig procent van de 1.500 resterende gletsjers zal verdwenen zijn tegen het einde van de eeuw, als er niks wordt gedaan aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Door het warmere klimaat is sneeuw onstabieler geworden, wat het risico op lawines - en ongevallen - doet stijgen.

De Zwitserse reddingshonden zijn alvast klaar om sportieve toeristen uit de nood te helpen. Zwitserse reddingswerkers geven al 75 jaar de voorkeur aan honden, ondanks de verbeteringen in technologieën om vermiste personen op te sporen. “Hun reukzin faalt nooit”, aldus reddingswerker Christian Reber. “Signalen van toestellen kunnen worden verstoord of geblokkeerd.”

De man is de voorzitter van de organisatie van reddingswerkers in het Franssprekende deel van Zwitserland en draait al een poosje mee. “Klimaatverandering is niet de enige factor. Het gedrag van mensen is ook veranderd. Ze nemen meer risico.”

“Ze komen op plaatsen waar ze vroeger nooit aan zouden hebben gedacht”, klinkt het bij de piloot van een reddingshelikopter. “Het is waar: we hebben lawines op locaties waar er vroeger minder waren. Maar dat is gewoon omdat mensen toen niet naar de plekken gingen.”